Россия
13:04, 5 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме прокомментировали идею о росте минимальной пенсии до 50 тысяч рублей

Депутат Нилов поддержал идею роста минимальной пенсии до 50 тысяч рублей
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Любые инициативы, направленные на повышение уровня пенсионного обеспечения, нужно приветствовать и обсуждать, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на инициативу об увеличении минимального размера страховой пенсии по старости до 50 тысяч рублей.

Ранее с соответствующим предложением обратились к председателю Соцфонда РФ Сергею Чиркову депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов и Яна Лантратова. Авторы инициативы отметили, что сейчас минимальная страховая пенсия по старости составляет 13,3 тысячи рублей, в то время как прожиточный минимум для пенсионеров на федеральном уровне установлен в размере около 15,2 тысячи рублей.

«Я за любые дополнительные меры поддержки и дополнительное пенсионное обеспечение наших пенсионеров. Самое главное — найти источники финансирования и делать все, чтобы пенсии повышались. У нас пенсии будут проиндексированы с 1 января, это коснется и работающих, и неработающих пенсионеров. Но в этом направлении считаю, что правильно двигаться дальше, находясь в поисках дополнительных механизмов в повышении уровня пенсионного обеспечения», — высказался Нилов.

Материалы по теме:
Предпенсионный возраст для мужчин и женщин в 2026 году. Как получить статус предпенсионера, какие права и льготы положены
Предпенсионный возраст для мужчин и женщин в 2026 году.Как получить статус предпенсионера, какие права и льготы положены
1 декабря 2025
Прожиточный минимум для пенсионеров в 2026 году. Таблица с суммами по регионам России
Прожиточный минимум для пенсионеров в 2026 году.Таблица с суммами по регионам России
2 декабря 2025

Депутат добавил, что по действующему законодательству российские пенсионеры не могут получать пенсию меньше прожиточного минимума.

«Если получают маленькую страховую пенсию или маленькую социальную пенсию, то им доплачивают до прожиточного минимума. Другое дело, что прожиточный минимум крайне низкий, обеспечивает лишь самый минимальный набор потребностей для пенсионера», — поделился парламентарий.

До этого зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин назвал позитивной идею увеличения минимального размера страховой пенсии по старости до 50 тысяч рублей, отметив, что деньги в бюджете на это есть.

