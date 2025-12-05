Реклама

Экономика
19:22, 5 декабря 2025Экономика

Мировые цены на нефть ускорили рост

Стоимость нефти Brent с поставками в феврале превысила $64 за баррель
Лилиана Набиуллина (редактор)
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Мировые цены на нефть ускорили рост, поднявшись выше 64 долларов. Такого показателя они достигли впервые с 20 ноября, о чем свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, опубликованные на сайте Investing.com.

Так, в 18:37 (мск) стоимость нефти марки Brent с поставками в феврале увеличивалась на 1,2 процента, до 64,02 доллара за баррель. Одновременно росли и фьючерсы нефти марки WTI с поставками в феврале — они поднимались до 60,43 доллара (+1,27 процента).

В конце ноября фьючерсы на сорта нефти Brent и WTI снижались до минимальных за последний месяц показателей. Падение происходило на фоне обсуждений мирного соглашения между Россией и Украиной в рамках плана, представленного США. В случае успешных переговоров ограничения на поставки топлива из РФ ослабнут, объясняли трейдеры.

В начале прошлой недели, 24 ноября, январские фьючерсы на нефть марки Brent рухнули до 61,35 доллара за баррель, что стало минимумом с 21 октября. Цены на WTI тогда же снижались до 57,43 доллара за баррель. На следующий день они сохраняли такую динамику на фоне новых данных о переговорах по урегулированию конфликта.

