Москвичам спрогнозировали зимы с редким снегом

Метеоролог Локощенко: К середине века снег в Москве будет редко

При продолжении климатических изменений к середине века период залегания осадков в Москве станет «отрывочным». Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко.

В настоящее время среднемесячная температура января составляет минус 6,2 градуса. Вероятно, в середине 21 века она повысится до минус 3 градусов. По словам синоптика если температура самого холодного месяца превышает минус 3 градуса, устойчивый снежный покров исчезнет. Таким образом зима, которую москвичи наблюдали в 2024 и 2025 году, может стать привычной.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предсказал в столице снег 10-12 декабря. Осадки ожидаются несильными, максимум выпадет 1 сантиметр снега. На данный момент сложно спрогнозировать, будет ли снег в Московском регионе на Новый год, добавил синоптик.