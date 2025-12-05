Москвичам пообещали плюсовую температуру в середине декабря

Синоптик Ильин: К 13-14 декабря в Москве может потеплеть до плюс 7 градусов

Декабрь принесет в Москву порцию тепла. Когда ждать очередную волну потепления, изданию RT рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В грядущие выходные особых перемен в погоде не предвидится. По прогнозам метеоролога, температура в уикенд будет держаться в пределах 0 — плюс 2 градусов днем и до минус 2 градусов ночью. Будет пасмурно, небо затянет облаками. В субботу в Подмосковье местами возможен моросящий дождь, а в воскресенье на севере области может выпасть снег. В столице, скорее всего, обойдется без осадков.

В понедельник, 8 декабря, в городе может похолодать. По ночам температура опустится до минус 1-3 градусов, а днем не поднимется выше нулевой отметки. Существенных осадков, как и прежде, не ожидается, отметил Ильин. Однако морозец не задержится в мегаполисе надолго.

Теплый фронт вернется в столичный регион уже в середине следующей недели. Столбики термометров поднимутся до плюс 1-3 градусов, а к концу недели, 13-14 декабря, показатель может достичь плюс 7 градусов, предупредил специалист.

Слабый снег в городе, по расчетам синоптиков, выпадет 10-12 декабря, но высота снежного покрова не превысит сантиметра. Полноценный снежный покров сформируется в Москве не раньше третьей декады декабря.