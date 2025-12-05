Реклама

15:24, 5 декабря 2025Из жизни

Мужчина сбросил 20 килограммов и раскрыл секреты похудения

Житель Индии сбросил 20 килограммов и назвал секретом похудения дисциплину
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Suzanne Tucker / Shutterstock / Fotodom

Житель Индии по имени Прюдхви Чудари сбросил лишний вес за полгода благодаря дисциплине и правильной мотивации. Секреты его похудения раскрывает The Times of India.

По словам Чудари, он хотел не только похудеть, но и поднять самооценку. Он решил устранить все отвлекающие факторы, не потакать желаниям и относиться к каждому дню как небольшому проекту. Так и ему и удалось похудеть на 20 килограммов.

В первую очередь мужчина изменил пищевые привычки. Он раскрыл небольшой секрет, как перейти на здоровое питание безболезненно. Чудари объяснил, что не нужно резко отказываться от сладостей и жирных перекусов. Их лучше просто заменить. Например, использовать сахарозаменитель и покупать больше фруктов и орехов.

Кроме того, мужчина стал есть больше белка и выпивать по три литра воды в день. Контролировать питание ему помогает приложение для подсчета калорий.

Чудари также начал заниматься спортом и придерживаться строгого режима сна. Каждый день он старается ложиться в 21:30 и вставать в 5:30. По словам мужчины, хороший сон регулирует тягу к еде и восстанавливает мышцы.

Ранее сообщалось, что житель города Хайдарабад, Индия, сбросил за год 30 килограммов, изменив пищевые привычки. Желающим похудеть он посоветовал отказаться от доставок и не ходить по ресторанам.

