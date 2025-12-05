На Западе заявили об отставании США от России и Украины в сфере оружия

Defense One: США отстают от России и Украины в сфере внедрения нового оружия

Американские дроны-камикадзе Low-Cost Uncrewed Combat Attack System (LUCAS), которые являются копией российских «Гераней», демонстрируют отставание США от России и Украины в сфере внедрения и модернизации оружия для современных конфликтов. Об этом заявило западное издание Defense One.

«Если бы вы спросили меня три-четыре года назад, увидели ли бы мы способность какой-либо одной страны запускать от 500 до 600 дронов-камикадзе в течение 24 часов, я не уверен, что ответил бы вам "да"», — сказал генерал Кертис Кинг в ходе недавней демонстрации антидроновых систем, прошедшей в Германии.

В публикации отметили, что новые дроны LUCAS созданы на основе фрагментов российских аппаратов, найденных на Украине.

Ранее в декабре агентство Bloomberg сообщило, что Пентагон приступил к развертыванию ударных дронов, созданных на основе изучения иностранных конструкций. Оперативная группа Scorpion Strike получила эскадрилью относительно недорогих дронов-камикадзе.