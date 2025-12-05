Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:30, 5 декабря 2025Забота о себеЭксклюзив

Назван ключевой фактор долголетия

Диетолог Царькова назвала правильное питание ключевым фактором долголетия
Наталья Обрядина

Фото: dmitriylo / Shutterstock / Fotodom

Врач-диетолог, специалист XFIT Айлин Царькова назвала правильное питание одним из ключевых факторов долголетия. О том, почему этот фактор влияет на продолжительность жизни, она поговорила с «Лентой.ру».

Царькова объяснила, что правильное питание обеспечивает клетки организма энергией и строительным материалом. Именно от того, насколько сбалансирован рацион, будет зависеть качество, долговечность, и функциональность тела человека.

Врач подчеркнула: в сбалансированном рационе обязательно должны присутствовать фрукты, ягоды, все корнеплоды, водоросли, зелень, семечки, орехи в сыром виде. В этих продуктах содержатся витамины, живые ферменты, полиненасыщенные жирные кислоты, качественные аминокислоты.

Материалы по теме:
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Она добавила, что для организма человека очень важны сложные углеводы. «Когда в меню недостаточно сложных углеводов, в расход идут белки — строительный материал для клеток. То есть если человек не ест, например, цельные злаки, бобовые и сложные нерафинированные углеводы, тогда организму для обеспечения жизнедеятельности приходится сжигать мышцы. Из-за чего процесс старения ускоряется», — предупредила Царькова.

Ранее эндокринолог Екатерина Казачкова посоветовала для укрепления иммунитета чаще есть квашеную капусту. По ее словам, это настоящий суперфуд, содержащий не только витамин С, но и полезные для микрофлоры кишечника бактерии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сырский раскрыл стратегию ВСУ против российских войск

    Россиянам раскрыли признаки раритетной новогодней игрушки

    На Украине прокурор продавала откровенные фото и видео

    Президент Индии угостила Путина ужином из сморчков

    Стюардесса обвинила авиакомпанию в дискриминации из-за ее инвалидности

    Российского политика вместо обязательных работ отправили в СИЗО

    Россиянку не пустили в метро по биометрии из-за одной детали во внешности

    Россияне начали замечать странную «ледяную шерсть» под Москвой

    В зоне СВО скрестили «мотолыгу» с «Ноной-С»

    Онколог предупредил о риске рецидива рака груди

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok