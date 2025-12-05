Реклама

06:39, 5 декабря 2025Наука и техника

Неожиданное влияние кофе на сон поразило исследователей

JP: Ежедневное употребление кофе делает сон глубже
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Parilov / Shutterstock / Fotodom

Ежедневное употребление 4 и более чашек кофе укорачивает ночной сон, но одновременно делает его заметно глубже. К такому выводу пришли исследователи из Цюриха, проанализировав данные почти полумиллиона участников UK Biobank и ночные полисомнографии 1702 человек. Работа опубликована в Journal of Psychopharmacology (JP).

Чтобы отделить влияние кофеина от сопутствующих факторов вроде стресса, усталости или образа жизни, ученые использовали менделевскую рандомизацию — метод, при котором генетические варианты метаболизма кофеина работают как природный «эксперимент». Результат оказался однозначным: любители четырех и более кофейных напитков спят меньше — в среднем на 11–13 минут, иногда до получаса и больше, в зависимости от модели.

Но при этом электрическая активность мозга показывала усиление дельта-волн — самых медленных и глубоких стадий сна, которые обычно максимально «восстанавливают» мозг. По словам авторов, организм, вероятно, компенсирует недосып, делая глубокий сон более интенсивным.

Исследователи подчеркивают: это не значит, что кофе полезен для сна. Скорее, мозг удивительно гибко приспосабливается к постоянной стимуляции — однако пределы такой компенсации пока неизвестны. В дальнейшем ученые планируют изучить, может ли длительный высокий уровень потребления кофеина изменить структуру сна необратимо.

Ранее стало известно, что полифенолы чая улун смягчали последствия хронического недосыпа у мышей, улучшая память и поведение.

