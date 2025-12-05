Реклама

20:02, 5 декабря 2025Наука и техника

Обнаружен инновационный способ точечно облегчать боль

ACS: Гидрогель помогает контролировать точечное воздействие обезболивающего
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Chokniti-Studio / Shutterstock / Fotodom

Исследователи Университета Вандербильта создали имплант, который выпускает обезболивающее строго по требованию — только когда пациент прикладывает к коже пакет со льдом. Изобретение описано в журнале ACS Biomaterials Science & Engineering.

Устройство содержит гидрогель — мягкий пористый материал, который удерживает противовоспалительный препарат внутри. При охлаждении гидрогель становится жидким и «открывается», постепенно высвобождая лекарство прямо в нужную область. Таким образом, имплант хранит препарат внутри организма и позволяет пациенту самостоятельно контролировать момент его подачи, без уколов и без системного воздействия на весь организм.

В настоящее время для купирования боли нередко используют опиоиды, но из-за риска зависимости врачи ищут безопасные альтернативы. Нестероидные противовоспалительные средства подходят для такой замены, однако требуют точной доставки — именно эту проблему и решает новое устройство, которое работает без батареек и сложного оборудования.

По словам авторов, охлаждение может стать универсальным и доступным внешним сигналом для контролируемого приема разных препаратов — не только при боли, но и при иных состояниях, где требуется локальное действие.

Ранее ученые обнаружили, что низкие дозы лучевой терапии могут эффективно снижать боль и улучшать подвижность при артрите колена.

