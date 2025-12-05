Реклама

Экономика
14:20, 5 декабря 2025Экономика

Орудие полуденного выстрела в Петербурге перенесут

Орудие полуденного выстрела в Санкт-Петербурге впервые перенесут
Александра Качан (Редактор)

Фото: Вадим Жернов / РИА Новости

Орудие полуденного выстрела в Санкт-Петербурге впервые перенесут с бастиона Нарышкина на новую точку. Об этом говорится на сайте Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

С 5 декабря традиционный полуденный выстрел будет производиться из сигнальных орудий, установленных на Государевом бастионе. В пресс-службе объяснили необходимость переноса выстрела проведением реставрационных работ на гранитном фасаде Петропавловской крепости.

Для проведения выстрелов на новой точке были сооружены деревянные барбеты, на которые Михайловская военная артиллерийская академия установила два орудия ЗИС-3. После завершения реставрации Нарышкина бастиона в 2026 году орудия вернутся на привычное место.

Ранее стало известно, что на территории бывшего СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге откроют мультимедийный музей и гостиницы.

