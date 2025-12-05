Орудие полуденного выстрела в Петербурге перенесут

Орудие полуденного выстрела в Санкт-Петербурге впервые перенесут

Орудие полуденного выстрела в Санкт-Петербурге впервые перенесут с бастиона Нарышкина на новую точку. Об этом говорится на сайте Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

С 5 декабря традиционный полуденный выстрел будет производиться из сигнальных орудий, установленных на Государевом бастионе. В пресс-службе объяснили необходимость переноса выстрела проведением реставрационных работ на гранитном фасаде Петропавловской крепости.

Для проведения выстрелов на новой точке были сооружены деревянные барбеты, на которые Михайловская военная артиллерийская академия установила два орудия ЗИС-3. После завершения реставрации Нарышкина бастиона в 2026 году орудия вернутся на привычное место.

