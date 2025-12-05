Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:53, 5 декабря 2025Наука и техника

Открыт способ борьбы с одним из самых агрессивных и устойчивых видов рака

Nature Cancer: Модифицированный вирус герпеса помогает бороться с глиобластомой
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: CrizzyStudio / Shutterstock / Fotodom

Исследователи из Mass General Brigham представили действенный способ борьбы с глиобластомой — одним из самых агрессивных и плохо поддающихся лечению видов рака мозга. Как сообщается в Nature Cancer, ученые модифицировали вирус герпеса HSV-1 так, чтобы он одновременно заражал только опухолевые клетки и «перезагружал» иммунную систему, заставляя ее активно атаковать опухоль.

Команда создала вирус, способный распознавать специфические маркеры глиобластомы и доставлять в ее микросреду сразу пять терапевтических молекул, включая IL-12, анти-PD1 и биспецифический T-cell engager. Каждая из них помогает разоружать механизмы, с помощью которых глиобластома подавляет иммунный ответ. В вирус встроены и дополнительные мутации-предохранители, защищающие здоровые нейроны, а также ген-метка, позволяющий отслеживать распространение вируса на ПЭТ-скане.

Материалы по теме:
Тысячи людей верят в истории о самоисцелении от рака. Почему надежда на чудо может быть опаснее болезни?
Тысячи людей верят в истории о самоисцелении от рака.Почему надежда на чудо может быть опаснее болезни?
1 марта 2024
Мир облетела новость о создании вакцины от всех видов рака. Может ли прививка защитить от опухолей и как скоро она станет доступна?
Мир облетела новость о создании вакцины от всех видов рака.Может ли прививка защитить от опухолей и как скоро она станет доступна?
28 июля 2025

Даже однократная инъекция такого вируса значительно усиливала работу Т-клеток, NK-клеток и миелоидных клеток в опухолевой ткани и продлевала жизнь животных в доклинических моделях.

У мышей, получивших лечение, исследователи наблюдали приток активных Т-клеток в опухоль, уменьшение признаков их истощения и замедление роста рака. По словам авторов, платформа сочетает точечное действие, локальную доставку иммунных агентов и высокий уровень безопасности — и может быть адаптирована для борьбы и с другими видами опухолей.

Ранее ученые разработали оптогенетический подход, который заставляет раковые клетки разрушаться под воздействием зеленого света.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «США восстановят превосходство». Белый дом опубликовал новую стратегию безопасности. Что в ней сказано о борьбе с Россией?

    Россиян предупредили о наказании за покупку живой елки

    Россияне полюбили сонный туризм

    Гвинет Пэлтроу указала на недостаток во внешности Тимоти Шаламе и оконфузилась

    Раскрыты подробности об организаторе схемы обмана певицы Долиной

    В Финляндии объяснили отказ предоставить Киеву гарантии безопасности

    В Совфеде назвали три причины нецелесообразности участия Европы в переговорах по Украине

    Российские «уничтожители» ракет HIMARS оценили

    Москвичам рассказали об опасностях новогодней елки для кошек

    Правительство европейской страны разошлось во мнениях по вопросу Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok