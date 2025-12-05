Реклама

08:51, 5 декабря 2025

Пленный боец ВСУ рассказал об отправке снайперов на учения в Чехию

Пленный Кушнир: Командование ВСУ отправило снайперов на обучение в Чехию
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Пленный военнослужащий 17-го пограничного отряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Кушнир рассказал, что командование отправляет отдельные категории военнослужащих, в частности снайперов, на военные учения в Европу. Его слова приводит РИА Новости.

Как рассказал Кушнир, речь шла об отправке украинских солдат в Чехию.

При этом за границу отправляли не всех, а лишь некоторых, подчеркнул военный. «Минометчик, водитель, снайпер, механик-водитель, наводчики», — объяснил он.

Ранее пленный украинский боец с позывным Ганс рассказал журналистам, что военные ВСУ проходили курсы обучения в Германии, в том числе на виртуальном стрельбище. По его словам, солдат учили бегать по лесам, «маскироваться, обороняться, брать окопы».

