Моя страна
17:42, 5 декабря 2025

«Похититель душ» попал в фотоловушку в Приморье

Редкий зверь — «похититель душ» попал в фотоловушку в Приморье
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина

Фото: Telegram-канал «Земля леопарда» — дирекция заповедников»

«Похититель душ» попал в ловушку в Приморском крае. Снимок опубликовал в социальных сетях национальный парк «Земля леопарда».

На кадрах можно увидеть взъерошенного рыжего зверька на зимней прогулке, который выбирается из снежной чащи. Редким животным, которому в народе приписывают мистические способности, оказался ярко-рыжий колонок. Этот маленький хищник с черной мордочкой, по поверью, способен утащить человеческую душу.

В заповеднике пошутили, что «панк» выходит на публику только зимой, когда у него появляется пушистый охристый мех и рыжие бока. Уже к марту животное меняет имидж. Их шерсть темнеет, становится короче, и от эффектной пышности не остается и следа.

В посте нацпарка напомнили и о необычном поверье, связанном с этим лесным жителем: в Китае колонка считают духом-путником, который может забрать человеческую душу и подменить ее чужой.

Ранее в Магадане рыбаки вытащили загадочное существо из камбалы, которую поймали в Охотском море.

