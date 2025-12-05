Редкий зверь — «похититель душ» попал в фотоловушку в Приморье

«Похититель душ» попал в ловушку в Приморском крае. Снимок опубликовал в социальных сетях национальный парк «Земля леопарда».

На кадрах можно увидеть взъерошенного рыжего зверька на зимней прогулке, который выбирается из снежной чащи. Редким животным, которому в народе приписывают мистические способности, оказался ярко-рыжий колонок. Этот маленький хищник с черной мордочкой, по поверью, способен утащить человеческую душу.

В заповеднике пошутили, что «панк» выходит на публику только зимой, когда у него появляется пушистый охристый мех и рыжие бока. Уже к марту животное меняет имидж. Их шерсть темнеет, становится короче, и от эффектной пышности не остается и следа.

В посте нацпарка напомнили и о необычном поверье, связанном с этим лесным жителем: в Китае колонка считают духом-путником, который может забрать человеческую душу и подменить ее чужой.

