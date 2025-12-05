Реклама

16:59, 5 декабря 2025Россия

Попавшую в ДТП по пути на собственную свадьбу россиянку сняли на видео

В Белгороде произошла авария со свадебным кортежем
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

В Белгороде на улице Садовой произошло ДТП со свадебным кортежем. Попавшую в аварию по пути на собственную свадьбу россиянку сняли на видео, ролик публикует «Белгород № 1» в Telegram-канале.

Как видно на опубликованных кадрах, столкнулись два автомобиля, один из которых украшен лентами и свадебными кольцами. Судя по механическим повреждениям машин, произошло лобовое столкновение, в результате которого одну из иномарок вынесло на тротуар.

На видео двое мужчин и женщина занесли невесту на руках в салон другого автомобиля. О состоянии россиянки на данный момент ничего неизвестно.

Ранее сообщалось, что в центре Екатеринбурга две легковушки разбились перед VIP-кортежем. Никто не пострадал.

