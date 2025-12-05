Попытку США сорвать план ЕС по замороженным российским активам объяснили

Дудаков: США не хотят отдавать ЕС активы России, чтобы самим использовать их

План Европейского союза (ЕС) по использованию замороженных российских активов для предоставления Украине негативным образом скажется на российско-американском переговорном процессе, поэтому США пытаются его заблокировать, считает политолог-американист Малек Дудаков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Нет ничего удивительного в том, что США на текущий момент пытаются заблокировать отчаянные действия Еврокомиссии с попытками забрать наши активы, потому что это очевидным образом негативно отразится на переговорном процессе между США и Россией. Более того, у самих американцев есть свои предложения по поводу наших активов. Они хотели бы вложиться в совместные российско-американские проекты и получать около 50 процентов прибыли от всего, что удастся из этих проектов привлечь», — сказал Дудаков.

Он отметил, что план Европы состоит в том, чтобы сорвать переговорный процесс и не дать американцам заполучить деньги от совместных проектов с Россией. Политолог также выразил мнение, что у Еврокомиссии не получится забрать российские активы, а если это и произойдет, то вызовет масштабный кризис в Европе, так как это станет серьезным ударом по репутации финансовой системы.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники написал о том, что США призвали несколько стран Европейского союза (ЕС) заблокировать план по использованию замороженных российских активов для предоставления кредита Украине. При этом, как утверждают собеседники агентства, представители США заявили странам ЕС, что данные активы необходимы для содействия заключению мирного соглашения между Россией и Украиной и не должны использоваться для продолжения конфликта.