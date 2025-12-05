Порномодель с двумя влагалищами обнищала

Заработавшая £2 миллиона благодаря физиологической особенности британка обнищала

Жительница Великобритании, которая родилась с двумя влагалищами, рассказала, что растратила два миллиона фунтов стерлингов (205 миллионов рублей), заработанных на платформе OnlyFans и обнищала. Об этом пишет Need To Know.

27-летняя Энни Шарлотт узнала о своей физиологической особенности в 16 лет, когда отправилась к гинекологу для установки противозачаточной спирали. Врач объяснил ей, что у нее две матки, две шейки матки и два влагалища. Сначала Шарлотт очень переживала по этому поводу и хотела сделать операцию, однако доктора отговорили ее из-за сложности такого вмешательства.

Во взрослом возрасте Шарлотт решила подзаработать на своей особенности и стала создавать контент для взрослых. В итоге она сумела заработать крупную сумму в качестве порномодели, однако теперь объявила, что оказалась должна 100 тысяч фунтов (10 миллионов рублей). При этом британка призналась, что не успела купить себе чего-то сверхдорогого. «У меня есть машина, но она все еще мне не принадлежит. В доме тоже ничего нет, даже телевизора, и я до сих пор выплачиваю кредиты», — пожаловалась она.

Шарлотт призналась, что спустила все деньги на путешествия, дизайнерскую одежду и аксессуары вроде сумочек. Теперь вещи ей больше не подходят, а сумочками она почти не пользуется. В конце концов британка поняла, что просто выкидывала огромные суммы на ветер. В итоге ей пришлось занимать у друзей и родителей.

Сейчас Шарлотт, по ее словам, ведет минималистический образ жизни, но надеется снова накопить денег, чтобы расплатиться с долгами и купить дом.

Ранее Шарлотт пожаловалась на главный минус своей физиологической особенности. Она рассказала, что при удвоении матки почти невозможно нормально выносить ребенка.