Появились подробности о задержанном ФСБ российском депутате

В Севастополе суд арестовал зампреда Совета муниципального округа за взятку

В Севастополе сотрудники УФСБ задержали заместителя председателя Совета внутригородского муниципального образования Нахимовского округа города по подозрению в получении многомиллионной взятки. Об этом пишет РИА Новости.

Депутат проходит фигурантом дела по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Он арестован.

По версии следствия, в июле 2024 года чиновник потребовал от директора строительной компании взятку за лоббирование его интересов для получения контрактов по благоустройству общественных территорий и установке детских площадок в Нахимовском районе.

Взятка включала 4,5 миллиона рублей наличными и ремонт личного эллинга чиновника в Стрелецкой бухте стоимостью свыше миллиона рублей.

Ранее в Северной Осетии — Алании суд приговорил к семи с половиной годам колонии строгого режима бывшего судью одного из районных судов Владикавказа за вымогательство у подсудимого.