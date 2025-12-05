Закладка бомбы под автомобиль офицера Черноморского флота попала на видео

Появилось видео с задержанием мужчины, готовившего покушение на офицера в Крыму

Задержание жителя Забайкальского края, который готовил покушение на офицера Черноморского флота и заложил бомбу под его автомобиль в Севастополе, попало на видео. Ролик публикует Ura.ru.

На кадрах видно, как мужчина в капюшоне подходит к машине и что-то устанавливает под днище. По пути назад его задерживают сотрудники ФСБ России. На допросе злоумышленник признается, что приехал в Крым, чтобы взорвать военного, — по заданию куратора он забрал взрывчатку из тайника и собрал бомбу. За это ему пообещали деньги и путь в Европу.

Как уточняет ведомство, в сентябре задержанный вступил в запрещенную в России террористическую организацию. Сейчас он находится под стражей.

О покушении на офицера Черноморского флота стало известно 5 декабря. Задержанному мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

