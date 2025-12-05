Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:19, 5 декабря 2025Силовые структуры

Закладка бомбы под автомобиль офицера Черноморского флота попала на видео

Появилось видео с задержанием мужчины, готовившего покушение на офицера в Крыму
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Задержание жителя Забайкальского края, который готовил покушение на офицера Черноморского флота и заложил бомбу под его автомобиль в Севастополе, попало на видео. Ролик публикует Ura.ru.

На кадрах видно, как мужчина в капюшоне подходит к машине и что-то устанавливает под днище. По пути назад его задерживают сотрудники ФСБ России. На допросе злоумышленник признается, что приехал в Крым, чтобы взорвать военного, — по заданию куратора он забрал взрывчатку из тайника и собрал бомбу. За это ему пообещали деньги и путь в Европу.

Как уточняет ведомство, в сентябре задержанный вступил в запрещенную в России террористическую организацию. Сейчас он находится под стражей.

О покушении на офицера Черноморского флота стало известно 5 декабря. Задержанному мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сырский раскрыл стратегию ВСУ против российских войск

    В Европе заявили о тревожном развитии событий на Украине

    Польша получила боевых «Барсуков»

    Россиянам раскрыли признаки раритетной новогодней игрушки

    На Украине прокурор продавала откровенные фото и видео

    Президент Индии угостила Путина ужином из сморчков

    Стюардесса обвинила авиакомпанию в дискриминации из-за ее инвалидности

    Российского политика вместо обязательных работ отправили в СИЗО

    Россиянку не пустили в метро по биометрии из-за одной детали во внешности

    Онколог предупредил о риске рецидива рака груди

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok