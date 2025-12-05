Реклама

12:38, 5 декабря 2025

Путин рассказал об ужине у Моди дома

Путин рассказал, что ужинал дома у премьера Индии Моди
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Grigory Sysoev / Pool via Reuters

Президент России Владимир Путин сообщил, что провел неформальную встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди у него дома, где они вместе поужинали. Об этом российский лидер рассказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с индийской стороной в Нью-Дели, передает РИА Новости.

«Наша беседа вчера вечером с господином Моди в формате тет-а-тет у него дома за ужином. Я вас еще раз хочу поблагодарить за этот знак внимания», — обратился президент к индийскому премьеру.

4 декабря Моди лично встретил Путина по приезде в Индию. Высокопоставленный индийский источник назвал встречу политиков у трапа самолета «редким дипломатическим жестом».

Кроме того, премьер-министр Индии подчеркнул, что рад приветствовать российского лидера в Нью-Дели, и назвал его своим другом.

