18:24, 5 декабря 2025

Раскрыта одна из главных тем переговоров Путина и Моди

Ушаков: Тема Украины была одной из главных в ходе переговоров Путина и Моди
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool via Reuters

Тема мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта была одной из главных в ходе переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает газета «Коммерсантъ».

4 декабря президент России прилетел в Индию с двухдневным государственным визитом. Моди лично встретил Владимира Путина по приезде в страну. Высокопоставленный индийский источник назвал встречу политиков у трапа самолета «редким дипломатическим жестом».

Премьер-министр Индии подчеркнул, что рад приветствовать российского лидера в Нью-Дели, назвал его своим другом, а также принял Путина у себя в резиденции. Неформальная беседа двух лидеров прошла в формате тет-а-тет в доме Моди за ужином.

