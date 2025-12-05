Республиканцы всю неделю ругались друг с другом

Politico: Республиканцы поссорились из-за законопроекта о политике Пентагона

Глава республиканского большинства в Палате представителей США поссорился с коллегами из-за законопроекта о политике Пентагона. Об этом сообщает Politico.

«Республиканцы в Палате представителей всю неделю ругались с Майком Джонсоном, ставя под сомнение влияние спикера на его шаткое большинство в Палате представителей. На следующей неделе ему предстоит доказать свою способность управлять страной», — говорится в материале.

Как отмечает издание, ежегодный законопроект о политике Пентагона должен быть представлен как раз в это время, чтобы проверить способность Джонсона командовать и уговаривать свою конференцию, когда на кону стоит обязательный законопроект.

При этом лидерам Республиканской партии уже пришлось отложить публикацию текста законопроекта, поскольку им приходится иметь дело с целым рядом внутрипартийных конфликтов, которые в последний момент показывают, насколько сложно спикеру будет руководить в преддверии промежуточных выборов в следующем году.

Джонсон уже переживает серьезную ссору с конгрессменом Элиз Стефаник из-за положения о наблюдении, которое она хотела включить в обширный пакет мер по обороне. Она добилась своего, публично обвинив спикера во лжи и подстрекательстве консерваторов.

Ранее стало известно, что массовый уход республиканцев из конгресса США после окончания их полномочий осложняет положение партийных лидеров, стремящихся удержать контроль над палатой представителей. По данным издания, уже более двух десятков законодателей-республиканцев объявили о своем решении покинуть свои должности по окончании срока.