16:54, 5 декабря 2025

Селфи 50-летней Дрю Бэрримор без макияжа восхитило поклонников

Мария Винар

Фото: @drewbarrymore

Американская актриса Дрю Бэрримор снялась без макияжа и восхитила поклонников. Соответствующие пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

50-летняя звезда «Крика» запечатлела себя на камеру в гостиной. Она позировала в черной футболке и сером худи. При этом на ее голове сидели два волнистых попугая. «Ну вот, этот теперь моя жизнь!» — подписала знаменитость публикацию, которая набрала 172 тысячи лайков.

Фанаты оценили естественную внешность актрисы в комментариях под селфи. «Я влюблена в то, что ты не боишься показывать себя в таком натуральном виде», «Ты очень хорошо выглядишь», «Очень красивая», «Ты для меня все еще прекрасна», «Мне нравится твоя естественность», «Ты хорошо стареешь. Рада видеть то, что ты ничего не сделала со своим лицом», — обсуждали они.

В ноябре российская телеведущая и продюсер Яна Чурикова показала лицо без макияжа в честь 47-летия.

