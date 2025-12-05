Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:24, 5 декабря 2025Интернет и СМИ

Популярная российская юмористка рассказала о пристававшем к ней педофиле

Юмористка Щербакова рассказала, что в детстве столкнулась с педофилом
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Иван Абрамов / VKvideo

Популярная российская юмористка и участница шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Варвара Щербакова рассказала, что в детстве к ней приставал педофил. Подробностями она поделилась в подкасте комика Ивана Абрамова, запись их разговора доступна в соцсети «ВКонтакте».

По словам Щербаковой, она столкнулась с педофилом, когда ей было 11 лет. «Я пошла в магазин за хлебом, стою в очереди. (...) Стоит [мужчина] — и раз, я чувствую, что он мне на попу руку кладет. Положил и стоит. И я стою. Я оцепенела просто», — вспомнила юмористка и добавила, что попросила мужчину не трогать ее, после чего он убрал руку. Она также пожаловалась, что никто из людей в очереди не заступился за нее.

Еще два неприятных случая произошли, когда Щербакова училась в начальной школе. Один мужчина подошел к ней и попросил разрешения потрогать ее интимные части тела, на что она ответила отказом и ушла. Другой незнакомец спросил, не интересуют ли ее порножурналы. Юмористка уточнила, что ответила ему отрицательно и убежала.

Ранее другая участница «Женского стендапа» Найка Казиева заявила, что столкнулась в детстве с сексуальным насилием. По словам юмористки, над ней надругался муж тети.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сырский раскрыл стратегию ВСУ против российских войск

    В Европе заявили о тревожном развитии событий на Украине

    Польша получила боевых «Барсуков»

    Россиянам раскрыли признаки раритетной новогодней игрушки

    На Украине прокурор продавала откровенные фото и видео

    Президент Индии угостила Путина ужином из сморчков

    Стюардесса обвинила авиакомпанию в дискриминации из-за ее инвалидности

    Российского политика вместо обязательных работ отправили в СИЗО

    Россиянку не пустили в метро по биометрии из-за одной детали во внешности

    Онколог предупредил о риске рецидива рака груди

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok