Популярная российская юмористка рассказала о пристававшем к ней педофиле

Юмористка Щербакова рассказала, что в детстве столкнулась с педофилом

Популярная российская юмористка и участница шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Варвара Щербакова рассказала, что в детстве к ней приставал педофил. Подробностями она поделилась в подкасте комика Ивана Абрамова, запись их разговора доступна в соцсети «ВКонтакте».

По словам Щербаковой, она столкнулась с педофилом, когда ей было 11 лет. «Я пошла в магазин за хлебом, стою в очереди. (...) Стоит [мужчина] — и раз, я чувствую, что он мне на попу руку кладет. Положил и стоит. И я стою. Я оцепенела просто», — вспомнила юмористка и добавила, что попросила мужчину не трогать ее, после чего он убрал руку. Она также пожаловалась, что никто из людей в очереди не заступился за нее.

Еще два неприятных случая произошли, когда Щербакова училась в начальной школе. Один мужчина подошел к ней и попросил разрешения потрогать ее интимные части тела, на что она ответила отказом и ушла. Другой незнакомец спросил, не интересуют ли ее порножурналы. Юмористка уточнила, что ответила ему отрицательно и убежала.

Ранее другая участница «Женского стендапа» Найка Казиева заявила, что столкнулась в детстве с сексуальным насилием. По словам юмористки, над ней надругался муж тети.