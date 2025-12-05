США назвали прекращение конфликта на Украине своим основным интересом

Нацстратегия США: Основным интересом является прекращение конфликта на Украине

Основным интересом США является прекращение военных действий на Украине. Об этом американская администрация заявила в Национальной стратегии безопасности 2026.

«Важнейший интерес Соединенных Штатов — скорейшее прекращение боевых действий на Украине, что позволит стабилизировать экономику европейских стран, предотвратить непреднамеренную эскалацию или расширение войны, восстановить стратегическую стабильность в отношениях с Россией», — говорится в стратегии.

В документе уточняется, что в результате конфликта на Украине отношения Европы с Россией были существенно ослаблены, и многие европейцы рассматривают Россию как экзистенциальную угрозу.

Отмечается, что управление отношениями Европы с Россией потребует значительного дипломатического участия США как для восстановления условий стратегической стабильности на евразийском континенте, так и для снижения риска конфликта между Россией и европейскими государствами.

Ранее администрация президента США заявила, что находится в противоречии с чиновниками Европы. Вашингтон утверждает, что многие из них топчут демократические нормы, чтобы подавить оппозицию.