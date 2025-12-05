Реклама

15:38, 5 декабря 2025Спорт

Стало известно следующее место работы Александра Кержакова

«Чемпионат»: Александр Кержаков возглавит «Урал»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Соколов / РИА Новости

Бывший футболист сборной России Александр Кержаков возглавит екатеринбургский «Урал». Следующее место работы специалиста стало известно «Чемпионату», который ссылается на источник, знакомый с ситуацией.

Уточняется, что рекомендацию тренеру дал бывший глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко. Когда состоится назначение — не сообщается.

Последним местом работы Кержакова был казахстанский «Кайрат», который он покинул осенью 2024 года. Россиянин также возглавлял «Томь» и «Нижний Новгород».

«Урал» в нынешнем сезоне выступает в Первой лиге. После 21 тура екатеринбуржцы идут на втором месте, которое позволяет напрямую выйти в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Клуб возглавляет Мирослав Ромащенко.

