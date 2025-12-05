Реклама

17:21, 5 декабря 2025Силовые структуры

Судья по делу запытанного военкора Бентли ушел в совещательную комнату

Адвокат Завьялов: Суд ушел на приговор по делу об убийстве военкора Бентли в ДНР
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Рассел Бентли. Архивное фото

Рассел Бентли. Архивное фото. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

В Донецком гарнизонном военном суде завершился процесс по уголовному делу о запытанном военкоре Расселе Бентли с позывным Техас. Об этом ТАСС сообщил адвокат вдовы журналиста Андрей Завьялов.

По его словам, судья ушел в совещательную комнату для вынесения приговора. Дело рассматривается в закрытом режиме. Дата оглашения приговора пока неизвестна.

Слушания начались в декабре 2024 года. В расправе над Бентли обвиняются четверо военнослужащих 5-й мотострелковой бригады Донецкой народной республики (ДНР).

По данным следствия, 8 апреля 2024 года после обстрела Донецка они применили к журналисту Sputnik Бентли пытки и физическое насилие, которые он не пережил. Чтобы скрыть следы преступления, военные подорвали тротиловой шашкой автомобиль с телом, а останки вывезли.

Его супруга надеется, что суд выяснит истину.

Гражданин США Рассел Бентли прибыл в Донбасс в 2015 году, где вступил в ряды ополчения ДНР. Он принимал участие в боях за донецкий аэропорт и снимал репортажи для американской аудитории, в которых рассказывал об обстрелах украинскими военными мирных жителей и о людях, защищавших ДНР.

