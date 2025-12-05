Реклама

Сырский допустил «масштабную войну» Европы и России

Главком ВСУ Сырский: Страны Европы должны готовиться к войне с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Европейским странам необходимо готовиться к «масштабной войне» с Россией. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в интервью Sky News.

Он отметил, что вопрос защиты граждан и территорий стоит особенно остро в условиях существования агрессивных государств, к которым главком причислил Россию.

«Необходимо сделать все возможное, чтобы обеспечить способность поддерживать уровень обороны и иметь достаточно современные вооруженные силы для отражения агрессии, как самостоятельно, так и при поддержке союзников», — сказал Сырский.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сделал заявление о подготовке Европы к военному противостоянию с Россией, которое может произойти в 2030 году. При этом министр обороны Германии Борис Писториус предположил, что конфликт может начаться раньше.

