22:46, 5 декабря 2025

Сырский заявил о наступлении ВС России

Сырский: ВС России наступают по всей линии соприкосновения
Евгений Силаев
Фото: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России наступают по всей линии соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в интервью Sky News.

Главком ВСУ добавил, что линия соприкосновения растянулась на 1255 километров, вдоль которой дислоцируются более 710 тысяч российских военных. Также Сырский подчеркнул, что у ВС России артиллерийских снарядов в два раза больше, чем у Украины.

Ранее стало известно, что российские военные нанесли ответные групповые удары по украинским объектам. Об этом сообщило Минобороны России.

