Трамп заявил о вере в урегулирование на Украине

Трамп выразил надежду на то, что урегулирование на Украине в итоге состоится

Лидер США Дональд Трамп заявил, что верит в урегулирование конфликта на Украине. Его словам приводят журналисты РИА Новости.

Глава Белого дома на церемонии зажжения рождественской елки в очередной раз вспомнил, что смог закончить восемь вооруженных конфликтов и понадеялся на то, что Москва и Киев придут к мирному урегулированию.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс в беседе с журналистами NBC News спрогнозировал «хорошие новости» по Украине в ближайшее время. По его словам, конфликт между Россией и Украиной был источником «постоянного разочарования» для всего Белого дома. При этом политик отметил, что администрация Трампа действительно была уверена в легком завершении конфликта.

Не так давно Трамп заявил, что Киеву следовало пойти на мирное соглашение еще в феврале 2025 года, напомнив о своей перепалке с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. «Я сказал [Зеленскому], что у вас нет карт. Вот тогда и нужно было договариваться. Тогда было значительно лучшее время для урегулирования», — сказал он.