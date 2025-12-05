Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:41, 5 декабря 2025Мир

Трамп заявил о вере в урегулирование на Украине

Трамп выразил надежду на то, что урегулирование на Украине в итоге состоится
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Лидер США Дональд Трамп заявил, что верит в урегулирование конфликта на Украине. Его словам приводят журналисты РИА Новости.

Глава Белого дома на церемонии зажжения рождественской елки в очередной раз вспомнил, что смог закончить восемь вооруженных конфликтов и понадеялся на то, что Москва и Киев придут к мирному урегулированию.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс в беседе с журналистами NBC News спрогнозировал «хорошие новости» по Украине в ближайшее время. По его словам, конфликт между Россией и Украиной был источником «постоянного разочарования» для всего Белого дома. При этом политик отметил, что администрация Трампа действительно была уверена в легком завершении конфликта.

Не так давно Трамп заявил, что Киеву следовало пойти на мирное соглашение еще в феврале 2025 года, напомнив о своей перепалке с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. «Я сказал [Зеленскому], что у вас нет карт. Вот тогда и нужно было договариваться. Тогда было значительно лучшее время для урегулирования», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Четыре страны объявили бойкот «Евровидению». Скандал разразился из-за Израиля

    В России рассказали об угрозе Трампа Евросоюзу

    Россиянам назвали способы защититься от «схемы Долиной» при покупке жилья

    Трамп заявил о вере в урегулирование на Украине

    Российская тревел-блогерша описала США словами «деревья тоже должны соблюдать правила»

    Ушедший в отставку Ермак остался на важных государственных постах

    Европейские лидеры посоветовали Зеленскому не соглашаться на уступки России

    Путина назвали одним из самых загадочных лидеров

    В Британии заметили отличие между визитами Путина и Стармера в Индию

    Муж одним росчерком пера опозорил собственную жену перед родной дочерью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok