12:36, 5 декабря 2025Спорт

Трехлетний шахматист из Индии стал самым юным игроком в истории с рейтингом ФИДЕ

Трехлетний индиец Кушваха стал самым юным игроком в истории с рейтингом ФИДЕ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Olga B. Shalaeva / Shutterstock / Fotodom

Индиец Сарвагья Сингх Кушваха стал самым молодым игроком в истории, которому удалось попасть в рейтинг Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Об этом сообщает ETV Bharat.

Возраст спортсмена — 3 года 7 месяцев и 20 дней. Он превзошел достижение соотечественника Аниша Саркару, который попал в рейтинг ФИДЕ будучи на месяц старше.

Уточняется, что Кушваха начал заниматься шахматами полгода назад. «Он так быстро освоил правила игры, что мы решили, что нам следует продолжить обучение. Мы наняли тренера и организовали индивидуальные занятия», — рассказал отец шахматиста Сиддхарт Сингх Кушваха.

Мальчик успел выступить на нескольких турнирах у себя на родине и одержать победы над взрослыми игроками. Это позволило ему получить место в рейтинге ФИДЕ.

В январе девятилетний российский шахматист Роман Шогджиев установил мировой рекорд. Он стал самым юным игроком в истории, которому удалось получить балл международного мастера.

