УЕФА наказал Украинскую ассоциацию футбола за антироссийский лозунг

УЕФА оштрафовал Украинскую ассоциацию футбола за антироссийский лозунг

Матч между сборными Украины и Боснии и Герцеговины. Фото: Amel Emric / Reuters

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) за антироссийский лозунг. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает «Газета.ру».

Инцидент произошел во время матча квалификации на чемпионат Европы — 2024 между сборными Украины и Боснии и Герцеговины. Болельщики развернули на трибуне баннер с антироссийским лозунгом. В УЕФА назвали его политическим и провокационным и оштрафовали УАФ на 15 тысяч евро.

В декабре 2023 УЕФА уже штрафовал УАФ. Украинцы были наказаны за расистское поведение фанатов во время матча квалификации Евро-2024 с командой Италии. Сумма штрафа составила 20 тысяч евро.

Сборная России не принимает участия в международных турнирах с марта 2022 года из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА. Команда пропустила Евро-2024, а также не выступит на чемпионате мира-2026. Подопечные Валерия Карпина вынуждены проводить только товарищеские матчи.

