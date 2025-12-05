Угрозу раскола Евросоюза из-за решения по российским активам оценили

Политолог Асафов: Евросоюз перестал быть прежним по внутреннему содержанию

Евросоюз уже расколот и, несмотря на внешнюю рамку, его нельзя назвать политически или институционально единым, рассказал политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что бельгийские парламентарии встретили овацией речь премьера Барта Де Вевера, в которой он еще раз подтвердил свой отказ передать замороженные активы России под контроль Еврокомиссии (ЕК). Политик отметил, что от Брюсселя не стоит требовать невозможного.

Политолог отметил, что раскол в Евросоюзе был заметен еще в период эпидемии ковида. По его словам, сейчас и Бельгия, и Италия, и Словакия, и Венгрия, и во многом Польша находятся в своей субъектной позиции, что слабо соответствует желаниям брюссельских бюрократов.

«К какому-то очевидному и ощутимому расколу это вряд ли приведет. Но в концепции расхождения по средне-краткосрочным целям мы будем это наблюдать все чаще и чаще. Евросоюз сохранит свою вывеску, но по содержанию он уже давно не тот, как, например, до ковида», — прокомментировал Асафов.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что всерьез относится к опасениям премьер-министра Бельгии Де Вевера, которые касаются замороженных российских активов. Он сообщил, что ему пришлось отменить свою грядущую поездку в Норвегию, поскольку он намерен в ближайшее время обсудить с коллегами возможность голосования по активам.