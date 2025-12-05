Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:24, 5 декабря 2025Бывший СССР

Ушедший в отставку Ермак остался на важных государственных постах

«Зеркало недели»: Ермак сохранил минимум десять должностей после отставки
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак остался как минимум на десяти важных государственных постах, продолжая находиться в органах исполнительной власти и при высшем военном и политическом руководстве страны. На такое положение дел обратили внимание журналисты украинского издания «Зеркало недели».

Так, Ермак все еще является частью состава ставки главнокомандующего и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Он до сих пор официально не уволен из некоторых консультативно-совещательных органов при президенте, продолжая оставаться членом Национального инвестиционного совета, председателем Совета по вопросам поддержки предпринимательства, зампредом Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики.

Помимо прочего, экс-глава офиса Владимира Зеленского еще входит в координационный штаб по гуманитарным и социальным вопросам, где является председателем. До сих пор он — часть международной экспертной группы «Ермака-Макфола» по вопросам антироссийских санкций, консультативной группы «Ермака-Расмуссена».

Как уточняет издание, Ермак также до сих пор значится как руководитель украинской Комиссии государственных наград и геральдики, а также является членом президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

Ранее народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что на приграничные контрольно-пропускные пункты (КПП) Украины пришел запрет на выезд экс-главы офиса президента страны Андрея Ермака.

28 ноября стало известно, что Ермак подал в отставку с должности главы офиса Владимира Зеленского. За несколько часов до этого к нему с обысками пришли следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Четыре страны объявили бойкот «Евровидению». Скандал разразился из-за Израиля

    В России рассказали об угрозе Трампа Евросоюзу

    Россиянам назвали способы защититься от «схемы Долиной» при покупке жилья

    Трамп заявил о вере в урегулирование на Украине

    Российская тревел-блогерша описала США словами «деревья тоже должны соблюдать правила»

    Ушедший в отставку Ермак остался на важных государственных постах

    Европейские лидеры посоветовали Зеленскому не соглашаться на уступки России

    Путина назвали одним из самых загадочных лидеров

    В Британии заметили отличие между визитами Путина и Стармера в Индию

    Муж одним росчерком пера опозорил собственную жену перед родной дочерью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok