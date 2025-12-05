Ушедший в отставку Ермак остался на важных государственных постах

«Зеркало недели»: Ермак сохранил минимум десять должностей после отставки

Бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак остался как минимум на десяти важных государственных постах, продолжая находиться в органах исполнительной власти и при высшем военном и политическом руководстве страны. На такое положение дел обратили внимание журналисты украинского издания «Зеркало недели».

Так, Ермак все еще является частью состава ставки главнокомандующего и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Он до сих пор официально не уволен из некоторых консультативно-совещательных органов при президенте, продолжая оставаться членом Национального инвестиционного совета, председателем Совета по вопросам поддержки предпринимательства, зампредом Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики.

Помимо прочего, экс-глава офиса Владимира Зеленского еще входит в координационный штаб по гуманитарным и социальным вопросам, где является председателем. До сих пор он — часть международной экспертной группы «Ермака-Макфола» по вопросам антироссийских санкций, консультативной группы «Ермака-Расмуссена».

Как уточняет издание, Ермак также до сих пор значится как руководитель украинской Комиссии государственных наград и геральдики, а также является членом президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

Ранее народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что на приграничные контрольно-пропускные пункты (КПП) Украины пришел запрет на выезд экс-главы офиса президента страны Андрея Ермака.

28 ноября стало известно, что Ермак подал в отставку с должности главы офиса Владимира Зеленского. За несколько часов до этого к нему с обысками пришли следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).