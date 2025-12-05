В «Айдаре» положение ВСУ в Северске описали словами «очень печально»

Командир «Айдара» Бунятов: Ситуация в Северске очень печальна

На фоне продвижения российских войск положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Северске складывается очень печально. Такими словами ситуацию в городе в социальных сетях описал командир батальона «Айдар» (признан террористической организацией, запрещен в России) Станислав Бунятов.

«По Северску ситуация очень печальная», — заявил военный.

В пятницу, 5 декабря, стало известно, что российские войска контролируют уже более 80 процентов территории Северска. Отмечается, что город оказался в оперативном окружении.

Ранее Бунятов заявил, что если российские войска выйдут к Малиновке, в Краматорске вскоре будет уничтожена вся инфраструктура. По его словам, в городе нет оборудованной системы защиты от атак беспилотников.