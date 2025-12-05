Реклама

В Бразилии загорелся самолет с более чем сотней пассажиров на борту

Shot: В Бразилии загорелся самолет с пассажирами на взлетно-посадочной полосе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

В бразильском городе Гуарульюс на взлетно-посадочной полосе загорелся самолет с пассажирами. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, огонь охватил Airbus A320 авиакомпании LATAM Brasil, на борту которого находилось порядка 180 человек. Как рассказали очевидцы, сначала салон заполонил едкий дым, а после через иллюминатор были видны языки пламени. Экипаж приступил к экстренной эвакуации пассажиров.

Точная информация о пострадавших пока отсутствует.

4 ноября в аэропорту Мухаммеда Али в американском Луисвилле (штат Кентукки) разбился самолет. Сообщалось, что пожар начался в левом двигателе воздушного судна. Он внезапно отделился от корпуса. В результате крушения погибли 14 человек.

