Telegraph: Визит Путина в Индию проходит успешнее, чем поездка Стармера

Поездка президента России Владимира Путина в Индию проходит успешнее, чем состоявшийся два месяца назад визит премьер-министра Великобритании Кира Стармера в страну. На это обратило внимание британское издание The Telegraph.

Как отмечается в статье, встреча Стармера с индийским коллегой Нарендрой Моди «ограничилась холодно-протокольным общением» из-за того, что накануне тот поздравил Путина с днем рождения.

Однако визит российского лидера в страну проходит иначе — с «рукопожатиями, частными ужинами и запуском индийской версии российского новостного канала Russia Today», что демонстрирует теплые и дружеские отношения между Россией и Индией, пишет газета.

В материале подчеркивается, что давление Запада на Нью-Дели в вопросе отношений с Москвой не приносит желаемого результата, и страны продолжают расширение сотрудничества.

4 декабря Путин прибыл с двухдневным официальным визитом в Индию. Моди лично встречал главу государства в аэропорту, что назвали очень редким и особо значимым жестом для индийской дипломатии.