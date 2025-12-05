В Европе заявили о тревожном развитии событий на Украине

BZ: Перестрелка бойцов ГУР и ВСУ указывает на тревожную ситуацию на Украине

Вооруженное столкновение между представителями Главного управления разведки (ГУР) Украины и бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) указывает на тревожную ситуацию в стране. Об этом заявило немецкое издание Berliner Zeitung (BZ).

Отмечается, что перестрелка в санатории «Жовтень» на юге Киева проливает свет на переплетение деловых интересов, государственных институтов и военных структур на Украине. «Тот факт, что как регулярные армейские подразделения, так и разведывательные структуры выступают в роли нанятых силовиков у конкурирующего бизнеса, указывает на тревожное развитие событий», — говорится в материале.

В европейском издании добавили, что украинские солдаты и бойцы спецназа, не находящиеся на передовой, могут все чаще быть использованы в личных целях и действовать в интересах различных подрядчиков.

Ранее сообщалось, что по месту вооруженного столкновения между представителями ГУР и бойцами ВСУ был нанесен удар реактивными «Геранями». Об этом заявил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

О конфликте стало известно 3 декабря. Вооруженные представители ГУР выбили ворота санатория «Жовтень», открыли стрельбу в воздух и взяли в плен 10 военнослужащих ВСУ. Инцидент произошел из-за права аренды учреждения.