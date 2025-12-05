Реклама

15:47, 5 декабря 2025

В Финляндии объяснили отказ предоставить Киеву гарантии безопасности

Товери: Финляндия не сможет предоставить Киеву никаких гарантий безопасности
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Финляндия не сможет предоставить Киеву никаких гарантий безопасности, потому что не обладает достаточным военным потенциалом для этого. Об этом заявил бывший глава финской разведки генерал Пекка Товери, его слова приводит Wirtualna Polska.

«Как небольшая страна, граничащая с Россией, Финляндия не может предоставить гарантии безопасности Украине. Это вполне естественно, поскольку у нас недостаточно военной мощи для этого», — сказал генерал.

Товери отметил, что Финляндия активно участвует в деятельности «коалиции желающих» и готова поддержать гарантии безопасности в том виде, который будет определен позднее.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что его страна не готова предоставить гарантии безопасности Украине. Он также сказал, что Финляндия не готова отправить военных на Украину, поскольку не хочет получить рисков столкновения с Россией.

