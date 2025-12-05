В Госдуме пообещали пересмотреть критерии самозанятости

Депутат Исаев: Минтруд более четко пропишет критерии самозанятости

Госдума в ближайшее время рассмотрит изменения в Трудовой кодекс РФ по самозанятым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замруководителя фракции «Единой России» и члена комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов ГД Андрея Исаева.

На фоне развития платформенной экономики и наличия упрощенных режимов у ряда работодателей возникает желание перевести сотрудников в статус самозанятых и не платить налоги, отметил он. Страдают от этого в итоге не только работники и общество, но в конечном счете и сами владельцы компаний, дал понять Исаев.

Над подготовкой соответствующего законопроекта сейчас работает Минтруд, добавил депутат Госдумы. После того как в ведомстве более четко пропишут критерии, разграничивающие самозанятых, ИП и трудовые отношения, они направят свои предложения в ГД. Депутаты, в свою очередь, внесут новые признаки в Трудовой кодекс.

Ранее аналитики спрогнозировали возможные последствия отмены самозанятости в России. Если такой сценарий реализуется, в тень уйдут до 40 процентов участников рынка, предупредили авторы исследования, проведенного платформой «Консоль».