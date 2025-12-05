Реклама

Экономика
08:20, 5 декабря 2025Экономика

В Госдуме предрекли исход дела Долиной

Депутат Гаврилов: Верховный суд РФ направит дело Долиной на новое рассмотрение
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Верховный суд РФ с большой вероятностью направит дело певицы Ларисы Долиной на новое рассмотрение. Такой исход предрек председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в интервью РИА Новости.

«Задача высшей судебной инстанции сейчас именно в том, чтобы оценить, насколько последовательно применены уже действующие нормы: статьи о пороках воли, правила о двусторонней реституции, подходы к защите добросовестного приобретателя, который оказался без квартиры и без денег», — сказал он.

По его словам, суд должен установить обязанность возвращать добросовестному покупателю уплаченные деньги и накладывать временный запрет на распоряжение имуществом до возврата средств. Скандал с Долиной показал, что даже самые осторожные покупатели не могут быть уверены в судьбе приобретенного жилья, подчеркнул депутат.

Ранее член ассоциации юристов России Антон Арифулин назвал способы защититься от «схемы Долиной» при покупке жилья. Он отметил, что особое внимание надо уделить жилью с конфликтной семейной историей, а также объектам с быстрыми последовательными сделками.

