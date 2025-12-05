Реклама

15:04, 5 декабря 2025Россия

В Кремле высказались о действиях России в случае отказа Украины от урегулирования

Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В случае отказа Украины от урегулирования конфликта Россия будет продолжать специальную военную операцию (СВО). О действиях Москвы высказался пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам представителя Кремля, у российских войск очень хорошая динамика в зоне боевых действий. «Поэтому, если у нас не будет возможности решить проблему и достичь своих целей мирными средствами, мы будем продолжать СВО и делать все, что необходимо, чтобы защитить наши интересы», — сказал он.

Песков добавил, что позиция России не менялась с момента саммита на Аляске. При этом он подчеркнул, что Москва остается открытой к переговорам и заинтересована в работе по документу, подготовленному командой президента США Дональда Трампа.

Ранее Путин заявил, что надеется на окончание специальной военной операции «чем раньше, тем лучше», но при условии достижения всех ее целей.

