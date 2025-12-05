Реклама

13:14, 5 декабря 2025Мир

В Кремле заявили о неприемлемых требованиях Европы

Ушаков: ЕС постоянно выдвигает неприемлемые для России требования
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Европейский союз (ЕС) постоянно выдвигает требования, неприемлемые для Москвы. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью телеканалу «Звезда».

«Мягко скажу, европейцы не способствуют достижению урегулирования между Вашингтоном и Москвой по украинским делам», — сказал помощник российского лидера.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что пресса Европы и Британии находится в истеричном состоянии и пытается сорвать переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также отметила, что страны Европы делали множественные заявления о желании мира на Украине, но сами поставляют оружие Киеву.

