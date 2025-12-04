Реклама

14:09, 4 декабря 2025Мир

Захарова ответила на заявления о стремлении Европы к миру

Захарова: Европа говорит о желании мира на Украине, но поставляет оружие Киеву
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Страны Европы делали множественные заявления о желании мира на Украине, но сами поставляют оружие Киеву. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Это же вроде они в Прибалтике, в Британии, в Центральной и Средней Европе орали, что нужен мир (...). Да что ж такое у них получается стремление к миру в виде бесконечных поставок [Киеву] вооружений и агрессивной риторики», — сказала она.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, 27 ноября Рига отчиталась о передаче Вооруженным силам Украины последней партии латвийских дронов. Она также напомнила, что Лондон и Киев подписали лицензионное соглашение, предусматривающее выпуск украинских дронов-перехватчиков «Октопус» на британских предприятиях.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что кабмин страны до конца года примет декрет о продолжении оказания помощи Украине. Глава итальянского правительства подчеркнула, что в поддержку Киева войдет и помощь военного характера.

