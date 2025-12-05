Реклама

12:22, 5 декабря 2025

В Роспотребнадзоре рассказали о доминирующем вирусе гриппа

Тотолян: В РФ при подъеме заболеваемости доминирующим стал вирус гриппа A (H3N2)
Майя Назарова

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

В России при сезонном подъеме заболеваемости острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) и гриппа доминирующим стал вирус гриппа A (H3N2). Об этом говорится в комментарии директора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Арега Тотоляна, поступившем в «Ленту.ру».

Тотолян отметил, что в состав вакцины для иммунизации в текущем эпидсезоне включены актуальные штаммы, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Кроме того, он пояснил, что научным центром «Вектор» проводятся специальные исследования циркулирующих штаммов и уровня защитных свойств используемых вакцин.

«По данным мониторинга — циркулирующие вирусы гриппа А (H1N1) и гриппа В полностью соответствуют вакцинным штаммам. Вирус A(H3N2) хоть и очень близок к вакцинному, но отличается несколькими мутациями, которые отражаются на ее антигенности», — сказал директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора.

Ранее Роспотребнадзор отчитался в отслеживании ситуации с новой подгруппой гриппа А (H3N2), на данный момент в мире наблюдаются единичные случаи заражения.

