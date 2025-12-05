В России начались продажи электрического Avatr 12

Премиальный Avatr 12 будет стоить в России от 6,5 миллиона рублей

Китайская марка Avatr объявила о старте продаж на российском рынке премиального электрического гран-купе под индексом 12. Как сообщили редакции Lenta.ru в пресс-службе компании, модель уже появилась в шоурумах бренда.

Модель оборудована скрытыми дверными ручками, камерами заднего вида вместо традиционных боковых зеркал в топовой комплектации, панорамной крышей площадью 2,57 квадратного метра, а также активным спойлером с электроприводом, работающим на скорости более 120 километров в час, и 21-дюймовыми колесными дисками. Размеры электромобиля составляют 5020 х 1999 х 3020 миллиметров в длину, ширину и высоту соответственно.

Фото: пресс-служба Avatr

В движение модель приводит развивающий мощность в 578 лошадиных сил и 650 ньютон-метров крутящего момента электромотор, причем момент передается на все четыре колеса. Агрегат обеспечивает ускорение с места до «сотни» за 3,9 секунды, а питается он от 94,53-киловаттного аккумулятора. Запас хода достигает, в зависимости от версии, от 565 до 610 километров.

Оснащение новинки включает в себя медиасистему с 15,6-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, быстрые беспроводные зарядки для смартфонов, акустику Meridian с 25 динамиками, обогрев, вентиляцию и массаж всех кресел, передние сиденья с функцией Zero Gravity и памятью настроек на переднем ряду. Пассажиру спереди доступна выдвижная оттоманка. В отделке салона использовалась кожа Nappa, а также натуральные ясень и береза.

Цены на флагманский Avatr 12 в России начинаются от 6 500 000 рублей. Первые покупатели электромобиля получат в подарок оригинальную зарядную станцию, а также пожизненную гарантию. Кроме того, россиянам будет доступна круглосуточная программа поддержки, в том числе консьерж-сервис, аварийный комиссар и юридическая помощь, эвакуация и подменный водитель.