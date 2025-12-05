Реклама

12:05, 5 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России указали на опасную для Украины тенденцию

Чепа: В Европе появилась тенденция по сокращению военных поставок Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Сокращение военной помощи Украине в Европе становится тенденцией, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Мы услышали эти заявления уже от финнов, от итальянцев, сейчас датчане. Это уже тенденция, это уже снежный ком, который катится вниз. Этого все больше и больше. Следующее, что мы с вами увидим скоро, какие-то европейские страны будут пытаться находить общий язык с Россией один на один», — сказал Чепа.

Ранее стало известно о том, что Дания планирует сократить военную помощь Украине почти вдвое в 2026 году. По данным издания DR, в следующем году Дания даст 9,4 миллиарда крон (1,5 милларда долларов). При этом в 2025 году Копенгаген выделил 16,5 миллиарда крон (2,6 миллиарда долларов), а в 2024-м — 19 миллиардов крон (2,9 миллиарда долларов).

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что кабмин страны до конца года примет декрет о продолжении оказания помощи Украине. До этого глава МИД Италии Антонио Таяни понадеялся, что Киеву больше не понадобится оружие.

