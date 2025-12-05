В сети оценили роботов-собак с головами Маска и Цукерберга на видео

В сети оценили роботов-собак с головами миллиардеров на международной художественной выставке Art Basel. Соответствующее видео появилось на странице ярмарки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Работу под названием Regular animals («Обычные животные») представил в Майами-Бич американский цифровой художник и графический дизайнер Майк Винкельманн, известный под псевдонимом Beeple. На размещенных кадрах предстали аниматронные животные с головами известных личностей. Среди них — основатель SpaceX Илон Маск, основатель компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марк Цукерберг и основатель Amazon Джефф Безос, а также художники Пабло Пикассо и Энди Уорхол.

Зрители высказались об арт-объекте в комментариях. «Наконец мы видим их истинные облики», «Безумие», «Это гениально и ужасающе одновременно», «О боже, это ужасно и потрясающе», «Пойду искать другую звездную систему!», «Какой кошмар сотворен», «А люди еще удивляются, почему мир рушится», — заявили юзеры.

В октябре 2024 года польский стартап MAB Robotics показал робота-собаку, который может ходить и бегать под водой.