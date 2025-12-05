Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:36, 5 декабря 2025Экономика

В Севастополе национализировали имущество помогавших ВСУ компаний

Развозжаев: В Севастополе национализировали имущество 11 помогавших ВСУ компаний
Вячеслав Агапов

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Севастополе национализировали имущество 11 помогавших Вооруженным силам Украины (ВСУ) компаний. Об этом сообщает губернатор Михаил Развозжаев.

Движимое и недвижимое имущество предприятий, которые спонсировали ВСУ и Главное вправление разведки (ГУР) Украины изъяли по решению правительства региона.

Было конфисковано имущество компаний «СЕВСТАР ИСПС», «СЕВСТАР ИТ», «СЕВСТАР МТ», «ЛАНКОМ», СЕВТЕЛЕКОМСЕРВИС», «ФРИНЕТ КРЫМ», «НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МИСТ"», ИП Тихова М.С, ИП Курбатова А.Н. Также меры затронули ООО «Цифровые инновации» и ООО «СПЕЦТЕХСЕРВИС».

«В рамках работы по выявлению имущества, принадлежащего ПАО "Севастопольгаз" и подлежащего национализации, установлены юридические и физические лица, которые совершают в отношении Российской Федерации недружественные действия, а также являются бенефициарами, которые находятся под контролем иностранных лиц», — пояснил Развозжаев.

Ранее в Екатеринбурге национализировали имущество уральских бизнесменов Алексея Боброва и Антона Бикова, бывших бенефициаров ранее национализированного коммунального холдинга «Корпорация СТС». По данным Генпрокуратуры, построенная бизнесменами на базе «Облкоммунэнерго» фирма «Корпорация СТС» стала монополистом в области водоснабжения, энергообеспечения и вывоза мусора в Курганской, Свердловской, Тюменской областях, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «США восстановят превосходство». Белый дом опубликовал новую стратегию безопасности. Что в ней сказано о борьбе с Россией?

    В США российского «Терминатора» раскритиковали тремя словами

    В Раде объяснили повышение выплат желанием ездить не на «Запорожце»

    В России предрекли увеличение турпотока в Индию на треть

    ГАИ ответила на информацию об ужесточении требований к регистрации автомобилей

    Описаны секреты четырех могущественных кланов

    Россиян предупредили о наказании за покупку живой елки

    Россияне полюбили сонный туризм

    Гвинет Пэлтроу указала на недостаток во внешности Тимоти Шаламе и оконфузилась

    Раскрыты подробности об организаторе схемы обмана певицы Долиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok