В Севастополе национализировали имущество помогавших ВСУ компаний

Развозжаев: В Севастополе национализировали имущество 11 помогавших ВСУ компаний

В Севастополе национализировали имущество 11 помогавших Вооруженным силам Украины (ВСУ) компаний. Об этом сообщает губернатор Михаил Развозжаев.

Движимое и недвижимое имущество предприятий, которые спонсировали ВСУ и Главное вправление разведки (ГУР) Украины изъяли по решению правительства региона.

Было конфисковано имущество компаний «СЕВСТАР ИСПС», «СЕВСТАР ИТ», «СЕВСТАР МТ», «ЛАНКОМ», СЕВТЕЛЕКОМСЕРВИС», «ФРИНЕТ КРЫМ», «НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МИСТ"», ИП Тихова М.С, ИП Курбатова А.Н. Также меры затронули ООО «Цифровые инновации» и ООО «СПЕЦТЕХСЕРВИС».

«В рамках работы по выявлению имущества, принадлежащего ПАО "Севастопольгаз" и подлежащего национализации, установлены юридические и физические лица, которые совершают в отношении Российской Федерации недружественные действия, а также являются бенефициарами, которые находятся под контролем иностранных лиц», — пояснил Развозжаев.

Ранее в Екатеринбурге национализировали имущество уральских бизнесменов Алексея Боброва и Антона Бикова, бывших бенефициаров ранее национализированного коммунального холдинга «Корпорация СТС». По данным Генпрокуратуры, построенная бизнесменами на базе «Облкоммунэнерго» фирма «Корпорация СТС» стала монополистом в области водоснабжения, энергообеспечения и вывоза мусора в Курганской, Свердловской, Тюменской областях, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.