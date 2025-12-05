Реклама

Наука и техника
00:30, 5 декабря 2025

В США разработают «Коготь» для F-35

TWZ: Northrop Grumman разрабатывает ведомый дрон Talon для F-35
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: northropgrumman.com

Компания Northrop Grumman разрабатывает новый дрон Project Talon («Проект Коготь»), который может стать ведомым истребителя пятого поколения F-35. Беспилотник может совершить первый полет через девять месяцев, пишет TWZ.

«Коготь» создают в рамках программы Collaborative Combat Aircraft (CCA) Военно-воздушных сил США. Инициатива предполагает создание ведомых беспилотников для самолетов пятого и шестого поколений. Производитель заявляет, что Talon уже 15 месяцев находится в разработке, а первый полет планируют провести в 2026 году.

Аппарат спроектировали на основе опыта участия в первом этапе программы, в котором Northrop Grumman уступила конкурентам. Инженеры компании хотят создать более дешевый и качественный дрон, который будет сравним с первым образцом по эффективности. Отмечается, что разработку также могут предлагать на экспорт.

Характеристики аппарата не раскрывают, однако известно, что конструкторам удалось примерно на 50 процентов сократить количество деталей. Talon почти на 450 килограммов легче прототипа, созданного для первого этапа программы CCA. По данным производителя, производство нового дрона займет на 30 процентов меньше времени.

В ноябре стало известно, что прототип дрона YFQ-44A, созданного в рамках программы CCA, совершил первый полет. Разработка компании Anduril конкурирует с беспилотником General Atomics YFQ-42A.

