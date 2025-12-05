19FortyFive: БМПТ «Терминатор» можно описать тремя словами — похоже на провал

Российскую боевую машину поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» можно описать тремя словами — похоже на провал. Об этом рассказывает обозреватель американского журнала 19FortyFive Брент Иствуд.

Автор уверяет, что российская БМПТ позиционировалась как грозная платформа, однако ее реальные результаты оказались разочаровывающими. Обозреватель полагает, что российская БМПТ испытывает проблемы с качеством сборки, остается уязвимой для ударов беспилотников и противотанковых снарядов, а ее положение между танком и боевой машиной пехоты четко не обосновано.

«В трех словах: похоже на провал», — пишет Иствуд.

В октябре ТАСС сообщил, что «Уралвагонзавод» получил тысячи предложений по переименованию БМПТ «Терминатор».

В том же месяце издание Military Watch Magazine заметило, что БМПТ, которые изначально называли «Терминаторами», играют все более заметную роль в операциях Вооруженных сил России.

Тогда же «Уралвагонзавод» сообщил, что российские БМПТ постоянно модернизируют с учетом опыта спецоперации.